Выпишите строчку, в которой во всех словосочетаниях есть причастие. утомлены сильно, понятная тема, запертая дверь, жаренный, привезти на вокзал, скомканный лист, стёртый из памяти, задание выполнено, открытое море, сброшенный...
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Выпишите строчку, в которой во всех словосочетаниях есть причастие. утомлены сильно, понятная тема, запертая дверь, жаренный, привезти на вокзал, скомканный лист, стёртый из памяти, задание выполнено, открытое море, сброшенный вниз, взвешенное решение, дети накормлены, руки подняты, изучаемый предмет, пришедший скоро, сушённый на солнце.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
утомлены сильно, запертая дверь, жаренный, скомканный лист, стёртый из памяти, задание выполнено, сброшенный вниз, взвешенное решение, дети накормлены, руки подняты, изучаемый предмет, пришедший скоро, сушённый на солнце.
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