Выпишите строчку, в которой во всех словосочетаниях есть причастие. утомлены сильно, понятная тема, запертая дверь, жаренный, привезти на вокзал, скомканный лист, стёртый из памяти, задание выполнено, открытое море, сброшенный...

Русский язык

Выпишите строчку, в которой во всех словосочетаниях есть причастие. утомлены сильно, понятная тема, запертая дверь, жаренный, привезти на вокзал, скомканный лист, стёртый из памяти, задание выполнено, открытое море, сброшенный вниз, взвешенное решение, дети накормлены, руки подняты, изучаемый предмет, пришедший скоро, сушённый на солнце.

Автор: Гость