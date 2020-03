Помогите, пожалуйста, написать программу на языке С++. Дано натурально число А в десятичной системе счисления. Если все цифры числа А различные, то вывести на экран сообщение "Да", иначе - сообщение "Нет".

Гость: Гость:

#include <iostream> using namespace std; int main() { int a; int k[9]; bool f = true; cout << "a = ", cin >> a, cout << "

"; for (int i=0; i<10; i++) k[i]=0; while (a>0){ k[a % 10]++; a = a / 10; } for (int i=0; i<10; i++){ if (k[i]>1) f = false; } if (f) cout << "Да" << "

"; else cout << "Нет" << "

"; return 0; } Пример: a = 12523 Нет