Сочинение о празднике Пасха

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Сочинение на тему «Пасха» Пасха – самый большой религиозный праздник, который отмечают весной. Он пришел к нам из глубокой древности. В этот день, согласно христианской легенде, воскрес Иисус Христос после того, как был распят на кресте, чтобы искупить все грехи человечества. Это чудо символизирует для верующих людей освобождение от грехов. В народном представлении это праздник обновления земли и природы. Подготовка к празднику Пасхи занимает целую неделю, каждый день которого имеет особое значение, и который отмечают проведением определенных обрядов. Предшествует Пасхе семинедельный Великий пост. Отмечают Пасху по-разному в разных странах мира и даже разных регионах Украины. Перед Пасхой во всех семьях пекут вкусные куличи и красят яйца в яркие цвета. Мне нравится запах и вкус куличей, и особенно их верхушки, присыпанные разноцветным сахаром. Рано утром в воскресенье все идут в церковь, а после возвращения садятся за праздничный стол. В церкви священник брызгает на людей и еду святой водой. Есть традиция зажигать свечу и вставлять ее в пасху во время освящения. Если донести горящую свечу до самого дома, то будет счастье и богатство в течение целого года. В этот день вся семья обычно собирается для общения и веселья. Кругом царит радостная праздничная атмосфера. Существует народное поверье о том, что после Пасхи окончательно теплеет, поэтому, чем раньше праздник, тем быстрее наступает весна. Я заметил, что в этот день часто идет дождь, хотя бы небольшой, а уже в понедельник наступает теплая, солнечная погода. Пасха - один из самых моих любимых праздников.