ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ ,ПОЖАЛУЙСТА (x2+3)2−8x2+24+7=0
Алгебра
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ ,ПОЖАЛУЙСТА (x2+3)2−8x2+24+7=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x+3)*2-16x+31=0 2*2x+6-16x+31=0 4x-16x+37=0 -12x+37=0 -12x=-37 x=37/12-дробь
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