Как нельзя сказать? 1К ночи улицы быстро пустеют 2Школа на каникулах пустеет 3Банка варенья постепенно пустеет 4Тареска с фруктами стремительно пустеет 5Зимой поселок наполовину пустеет

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Как нельзя сказать? 1К ночи улицы быстро пустеют 2Школа на каникулах пустеет 3Банка варенья постепенно пустеет 4Тареска с фруктами стремительно пустеет 5Зимой поселок наполовину пустеет
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Гость:
Тареска с фруктами стремительно пустеет 
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