Как нельзя сказать? 1К ночи улицы быстро пустеют 2Школа на каникулах пустеет 3Банка варенья постепенно пустеет 4Тареска с фруктами стремительно пустеет 5Зимой поселок наполовину пустеет
Русский язык
Как нельзя сказать? 1К ночи улицы быстро пустеют 2Школа на каникулах пустеет 3Банка варенья постепенно пустеет 4Тареска с фруктами стремительно пустеет 5Зимой поселок наполовину пустеет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тареска с фруктами стремительно пустеет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вместо звёздочки запишите наибольшее двуязычное число, удовлетворяющие условию ??ризнака делимости: На число 5; (*+430):5=? *•19:5=? (290-*...
Английский язык
Математика