Помогите решить пример в столбик 987 подилить на 90
Математика
Помогите решить пример в столбик 987 подилить на 90
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 10,966666666666667
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