Что такое бюллетень шадуф
История
Что такое бюллетень шадуф
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Шадуф — это колодец, из которого вода добывалась рычаговой системой журавля и использовалась древними египтянами для орошения земли.
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