Какие предложения внес государстыенный деятель М.М. Сперанский А. Освободить крестьян с землей Б. Освоить крестьян без земли В. Дать право крестьянам уходить от помещиков в Сибирь Г. Предоставить право крестьянам приобретат...

История
Какие предложения внес государстыенный деятель М.М. Сперанский А. Освободить крестьян с землей Б. Освоить крестьян без земли В. Дать право крестьянам уходить от помещиков в Сибирь Г. Предоставить право крестьянам приобретать имущество в собственность
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Освобождение крестьян с землёй
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Что вызывает у нас поведение Алеко в поэме цыганы, осуждение или сочуствие?
Ответить
История
Эволюция российской государственности на этапе революции 1905-1907гг
Ответить
Русский язык
В каком слове нет мягких согласных звуков цыпленок ,яблоко,ножик,лайка
Ответить
Литература
Есть ли в сказке Л.М.Толстого волшебные чудеса , превращения ? какаяэто сказка ?
Ответить
Английский язык
Are these sentences true or false? Find evidence in the text. 1)The participants of the re-enactment are wearing 19th century clother. 2)They'r...
Ответить