Какие предложения внес государстыенный деятель М.М. Сперанский А. Освободить крестьян с землей Б. Освоить крестьян без земли В. Дать право крестьянам уходить от помещиков в Сибирь Г. Предоставить право крестьянам приобретат...
История
Какие предложения внес государстыенный деятель М.М. Сперанский А. Освободить крестьян с землей Б. Освоить крестьян без земли В. Дать право крестьянам уходить от помещиков в Сибирь Г. Предоставить право крестьянам приобретать имущество в собственность
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Освобождение крестьян с землёй
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Литература