Какие предложения внес государстыенный деятель М.М. Сперанский А. Освободить крестьян с землей Б. Освоить крестьян без земли В. Дать право крестьянам уходить от помещиков в Сибирь Г. Предоставить право крестьянам приобретат...

История

Какие предложения внес государстыенный деятель М.М. Сперанский А. Освободить крестьян с землей Б. Освоить крестьян без земли В. Дать право крестьянам уходить от помещиков в Сибирь Г. Предоставить право крестьянам приобретать имущество в собственность

Автор: Гость