Есть ли в сказке Л.М.Толстого волшебные чудеса , превращения ? какаяэто сказка ?

Литература
Есть ли в сказке Л.М.Толстого волшебные чудеса , превращения ? какаяэто сказка ?
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Гость:
Возможно, это Буратино...
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