Школьники наблюдали за животными,обитающими в лесу и у озера.Название каждого увиденного животного они заносили в таблицу.Каких животных можно встретить и в лесу,и у озера?

Окружающий мир

Школьники наблюдали за животными,обитающими в лесу и у озера.Название каждого увиденного животного они заносили в таблицу.Каких животных можно встретить и в лесу,и у озера?

Автор: Гость