Школьники наблюдали за животными,обитающими в лесу и у озера.Название каждого увиденного животного они заносили в таблицу.Каких животных можно встретить и в лесу,и у озера?
Окружающий мир
Школьники наблюдали за животными,обитающими в лесу и у озера.Название каждого увиденного животного они заносили в таблицу.Каких животных можно встретить и в лесу,и у озера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В лесу волки медведи лисы дятлов белок кроликов оленей заяцов У озера уток , оленей(очень редко когда пьют, гусей(диких),червяков и маленьких гадюк
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как нельзя заполнить пропуск котёнок высунулся из под шкафа Осторожно боязно боя??ливо опасливо с опаской
Русский язык
Почему в Русском языке обстоятельчтво называется обстоятельством. И привести примеры.. Пожалуйста)))
Другие предметы
Русский язык