Придумать и записать три вопроса о религии, которые вы всегда хотели задать, но не знали кому
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Придумать и записать три вопроса о религии, которые вы всегда хотели задать, но не знали кому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Что такое церковь и для чего она? Церковь-это собрание людей вокруг Христа.Она свята, то есть имеет внутри себя Божественное основание.Вчтреча и соединение нас с Богом совершается в таинствах церкви. 2)Что такое покаяние? Покояние-это такое Таинство,в котором искренне исповедующийся в своих грехах получает прощение от самого Бога и благодать и силу не грешитьтвновь. 3)Что такое литургия? это Благодарение спасителя за вечную жизнь,за то,что мы ожидаем её движимся к ней. Надеюсь помогла) Рала была помочь! :-3 Удачи! :-)
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