Какой чястью речи является слова в предложении мы с вами одной крови. вы и я
Русский язык
Какой чястью речи является слова в предложении мы с вами одной крови. вы и я
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы (местоимение) с (предлог) вами (местоимение) одной (числительное) крови (существительное) вы (местоимение) и (союз) я(местоимение)
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