Напиши название птиц который живут в краснодарском крае зимой. Составь текст 5-6 предложений
Окружающий мир
Напиши название птиц который живут в краснодарском крае зимой. Составь текст 5-6 предложений
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поползень, синица, клёст, дятел, снегирь, воробей, ворона, щегол, чиж,голубь
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