Помогите придумать задачу по математике чтобы она решалась двумя способами
Математика
Помогите придумать задачу по математике чтобы она решалась двумя способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В магазине привезли 235кг яблок а груш на 491 больше.Сколько всего фрукт привезли в магазине?
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