Эволюция российской государственности на этапе революции 1905-1907гг

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17 октября 1905 г. в обстановке обострившегося политического кризиса и под давлением оппозиционных сил Николай II подписал подготовленный по его просьбе С. Ю Витте знаменитый манифест, в котором объявлялось о создании Думы, наделенной законодательными полномочиями. Император признал законодательные акты от 6 августа устаревшими и вынужден был согласиться на ряд уступок, на которые он, по словам Витте, никогда бы не пошел в более спокойное время. В Манифесте 17 октября царь обещал даровать населению гражданские права и свободы, основу которых должны были составлять общедемократические принципы: неприкосновенности личности, свободы совести, свободы слова, свободы собраний и организаций.