Помогите мне пожалуйста! Я не могу решить вот такое уравнение (уравнение номер 5 и если можно объясните мне его): x+x-20=x+5 Буду очень благодарна! :-)

Математика

Помогите мне пожалуйста! Я не могу решить вот такое уравнение (уравнение номер 5 и если можно объясните мне его): x+x-20=x+5 Буду очень благодарна! :-)

Автор: Гость