Помогите мне пожалуйста! Я не могу решить вот такое уравнение (уравнение номер 5 и если можно объясните мне его): x+x-20=x+5 Буду очень благодарна! :-)
Математика
Помогите мне пожалуйста! Я не могу решить вот такое уравнение (уравнение номер 5 и если можно объясните мне его): x+x-20=x+5 Буду очень благодарна! :-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+x-20=x+5 -20-5=x-x-x -25=-x x=25 Ответ: x=25
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