Построй треугольник если: Если одна сторона 6 см а углы прилежащие к этой стороне 90 и 45 градусов
Математика
Построй треугольник если: Если одна сторона 6 см а углы прилежащие к этой стороне 90 и 45 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 сторона будет тоже равно 6 см, т.к угол 45 градусов=> второй угол тоже 45 градусов (если нужно по теореме Пифагора находим гипотенузу, равную корню из 72)
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