Поставьте скобки так , чтобы равенства стали верными, 1000-990:10-1=902 , 960:2+6=120
Математика
Поставьте скобки так , чтобы равенства стали верными, 1000-990:10-1=902 , 960:2+6=120
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000-( 990:10- 1)= 902 960:( 2+ 6)= 120
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