Какой жизненный урок извлёк я читая повесть Станционный смотритель.Ответ плиз

Гость: Гость:

Повесть построена довольно сложно. Повествование ведется от имени двух рассказчиков - Ивана Петровича Белкина и станционного смотрителя Самсона Вырина. Иван Петрович Белкин рассказывает об одном случае, который он узнал во время своих длительных путешествий и свидетелем которого отчасти стал. А Самсон Вырин повествует грустную историю своей жизни. И в том, и в другом случае - это воспоминания. Здесь нет всей цепи событий, выхвачено только самое существенное, главное. Этот композиционный прием помогает Пушкину придать достоверность изображаемому, правдивость образам и ситуациям и вместе с тем создать особую атмосферу искренности и задушевности, которая возможна лишь при рассказывании от имени 1-го лица, а не от лица автора, что предполагает 3-е лицо. Пушкин как бы прячется за своих вымышленных рассказчиков, но он постоянно незримо присутствует, как бы говоря читателям: «Такова она, настоящая жизнь…»