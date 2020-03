УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ ДАЮ 35 баллов! Spotlight 6 Module 6 I. Form compound nouns 1. news a) room 2. bed b) day 3. birth c) paper 4. home d) ball 5. base e) work II. Translate from Russian into English 1. Она интересуется ко...

Гость: Гость:

I. 1C; 2A; 3B; 4E; 5D. II. 1. She's interested in computers. 2. He is fond of music. 3. I'm looking for a birthday present. 4. Chess is a board game. 5. They are mad about dancing. III. 1. Ты любишь литературу? 2. Он хорошо знает английский. 3. Она любит настольные игры. 4. Боюсь, это слишком дорого. 5. Хорошая идея. IV. 1. Does she write letters every day? 2. Are you playing chess? 3. Do you do your homework? 4. Do they play basketball on Sundays? 5. Is it snowing? V. 1. Tony is mad about football. 2. Ann was not keen on classical music. 3. I am fond of comedies. 4. Are you interested in history? 5. What about a jigsaw puzzle then?