Какое количество вещества оксида сулфура(IV) образуется в результате взаимодействия с кислородом 12,8 г серы?

Гость: Гость:

S + O2 -------- SO2 M S = 32 M SO2 = 32 + 16*2 = 64 из 32г S обрзуется 64 г SO2 из 12.8г ---------------х х = 12.8 * 64 : 32 х = 25.6 г Ответ: из 12.8 г серы образуется 25.6 г оксида сульфура (IV).