Отметьте на координатной плоскости точки A(-7;5), B(4;5), C (4,-2), D(-7;-2) и соедините их последовательно. Найдите периметр и площадь полученной фигуры, если длина единичного отрезка равна 5мм

Математика

Отметьте на координатной плоскости точки A(-7;5), B(4;5), C (4,-2), D(-7;-2) и соедините их последовательно. Найдите периметр и площадь полученной фигуры, если длина единичного отрезка равна 5мм

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