Отметьте на координатной плоскости точки A(-7;5), B(4;5), C (4,-2), D(-7;-2) и соедините их последовательно. Найдите периметр и площадь полученной фигуры, если длина единичного отрезка равна 5мм
Математика
Отметьте на координатной плоскости точки A(-7;5), B(4;5), C (4,-2), D(-7;-2) и соедините их последовательно. Найдите периметр и площадь полученной фигуры, если длина единичного отрезка равна 5мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При построении получается прямоугольник. Ширина-3,5см Длина- 5,5см Р=(3.5+5,5)*2=18(см) S=3,5*5,5=19,25(см²)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык