Какую задачу можно придумать по схеме тпо 4ого класса

Математика
Какую задачу можно придумать по схеме тпо 4ого класса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
88 - 66= 22 руб 22:11=2  руб 88:2=44  п 66:2=33  п ребята купилипироженных на 66 руб., через некоторое время они купили еще 11 пироженных все вместе вышло на 88 руб. Сколько пироженных было сначала, потом, и сколько стоит 11 пироженных? 
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