Какую задачу можно придумать по схеме тпо 4ого класса

Гость: Гость:

88 - 66= 22 руб 22:11=2 руб 88:2=44 п 66:2=33 п ребята купилипироженных на 66 руб., через некоторое время они купили еще 11 пироженных все вместе вышло на 88 руб. Сколько пироженных было сначала, потом, и сколько стоит 11 пироженных?