Начальная форма местоимения НЕЁ.

Русский язык
Начальная форма местоимения НЕЁ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма у местоимения У НЕЁона

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Как устроена пищиварительная система
Ответить
Русский язык
10глаголов каторые оканчиваются на ться
Ответить
Математика
Помогите номер 9 Пожалуйста
Ответить
Литература
Пересказ смерть чиновника
Ответить
Литература
Расскажите о труде бурлаков при подготовке этого рассказа используйте картину И.??.Репина
Ответить