Как устроена пищиварительная система

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Чтобы понять механизм нарушений работы пищеварительной системы, нужно сначала разобраться, как она устроена. Пищеварительная система (желудочно-кишечный тракт) состоит из полости рта, глотки, пищевода, желудка, толстой и тонкой кишок, печени, поджелудочной железы. Процесс пищеварения - сложный физиологический акт, благодаря которому пища, поступающая в пищеварительный тракт, подвергается физическим и химическим изменениям, а содержащиеся в ней питательные вещества всасываются в кровь или лимфу. Полость рта Полость рта - пищеварение начинается именно здесь. Ферменты слюны, которая всегда находится в полости рта, начинают обработку пищи, попавшей в ротовую полость. Прожевав пищу, мы ее глотаем, и она попадает в пищевод. Пищевод Пищевод - начало пищеварительного тракта. Длина пищевода взрослого человека составляет 25-30 см. Пищевод не принимает участия в переваривании, накоплении или всасывании пищи - он только доставляет пищу в желудок (правда, то короткое время, когда пища находится в пищеводе, на нее продолжают действовать ферменты слюны). С доставкой пищи пищевод справляется прекрасно - даже если выпить стакан воды, стоя на голове, она все равно попадет в желудок. Дело в том, что мышцы пищевода сокращаются с большой силой. Именно это позволяет космонавтам есть и пить в условиях невесомости. В течение 10 секунд пища достигает первого, нижнего сфинктера пищевода - места входа в желудок.