Как разложить на простые множетили число52

Математика
Как разложить на простые множетили число52
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Гость:
26*2, надеюсь так...
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