Реши уравнения и сделай проверку а) (450:x+50):70=2 б) (14-y)*4-9=19 (* это умножение)

Математика

Реши уравнения и сделай проверку а) (450:x+50):70=2 б) (14-y)*4-9=19 (* это умножение)

Автор: Гость