Реши уравнения и сделай проверку а) (450:x+50):70=2 б) (14-y)*4-9=19 (* это умножение)

Математика
Реши уравнения и сделай проверку а) (450:x+50):70=2 б) (14-y)*4-9=19 (* это умножение)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 450:х+50=2*70 450:х=140-50 х=5
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