Замени одним словом данные выражения и запиши из какого языка пришли к нам слова синоним антоним омоним
Русский язык
Замени одним словом данные выражения и запиши из какого языка пришли к нам слова синоним антоним омоним
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
эти слова пришли помойму из греческого пойми
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