Какое лицо число и падеж у местоимения свою

Русский язык
Какое лицо число и падеж у местоимения свою
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свою-единственное число,винительный падеж.Это местоимение -притяжательное,указывает на принадлежность предмета кому-либо и отвечает на вопрос чью? Оно склоняется ,как прилагательное.
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