Какими природными богатствами отличается канада

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Канада - одна из самых больших стран по занимаемой площади. Ее чудесная и необыкновенная природа манит огромное количество туристов. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов Канады показывает, что природные комплексы страны до наших дней сохранились в естественном, первозданном состоянии, несмотря на близкое расположение больших современных населенных пунктов. Примерно десятую часть площади государства составляет нетронутая дикая природа. Местные жители гордятся этим и всячески оберегают природные комплексы. В Канаде можно встретить большое число редких представителей фауны и флоры. Говоря о том, какими природными ресурсами богата Канада, необходимо отдельно остановиться на полезных ископаемых. Недра страны заключают в себе неисчерпаемые богатства, которые представлены практически всей таблицей Менделеева. Это редкие, цветные, благородные металлы, уран, железная руда, природный газ, нефть, каменный уголь, калийные соли, асбест. Такое разнообразие в первую очередь объясняется особенностями геологического строения. Равнины севера и запада отличаются богатством энергетического сырья, а районы Канадского щита - металлическими рудами. Угольные месторождения в основном расположены в Аппалачах, на территории провинций Альберта, в предгорьях Скалистых гор, на территории приморских провинций. В районе полуострова Лабрадор, озера Верхнего и в Кордильерах залегают железные руды. В провинциях Британская Колумбия и Квебек находятся богатые залежи асбеста. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов Канады позволяет сделать вывод о том, что кладовой страны является Канадский щит, где залегают огромнейшие месторождения никеля, меди, железа, кобальта, урана, платины, серебра, золота. В Аппалачах имеются месторождения угля, асбеста, благородных и цветных металлов. Кордильеры тоже славятся залежами металлов.