В чём проблемы развития атомной электроэнергетики ?

Гость: Гость:

В 2008–2009 гг. Минэнерго РФ разработало Энергетиче- скую стратегию России на период до 2030 г., которая была утверждена Распоряжением Правительства РФ № 1715-р от 13.11.2009 г. [1]. Раздел Электроэнергетики в Энергетической стратегии разрабатывало ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржи- жановского» (ОАО «ЭНИН») с привлечением Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения РАН (ИСЭМ СО РАН) и ряда специалистов отрасли. Ниже изложены основные положения развития элек- троэнергетики России на период до 2030 г., вытекающие из проведенной работы. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ Основу производственного потенциала российской элек- троэнергетики составляют более 700 электростанций общей установленной мощностью 225 ГВт и линии электропере- дачи разных классов напряжений протяженностью более 2,5 млн км. Около 90 % этого потенциала сосредоточено в ЕЭС России, являющейся уникальным техническим комплексом, обеспечивающим электроснабжение потре- бителей на основной части обжитой территории страны. В структуре генерирующих мощностей электростан- ций России преобладают тепловые электростанции, доля которых в установленной мощности составляет 68,4 %, доля атомных электростанций – 10,6 % и доля гидравли- ческих станций составляет 21 %. Порядка 80 % генериру- ющих мощностей тепловых электростанций в Европейской части России (включая Урал) работают на газе и мазуте, в то же время в Восточной части России более 80% гене- рирующих мощностей ТЭС работают на угле. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ на период до 2030 г. В.А. Баринов, д-р техн. наук, заведующий отделением ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского» Реформирование электроэнергетики, осуществляемое с 1991 г., привело к ухудшению экономических показателей работы отрасли. С 1991 г. более чем в 1,5 раза увеличи- лись относительные потери электроэнергии в электриче- ских сетях на ее транспорт. Более чем в 1,5 раза выросла удельная численность персонала в отрасли. Более чем в 2 раза снизилась эффективность использования капи- тальных вложений. Существенно сократились вводы новых и замещающих генерирующих мощностей. Ввод новых гене- рирующих мощностей на электростанциях России с 1992 по 2008 г. составил 24 тыс. МВт, что составляет в среднем порядка 1400 МВт в год, то есть значительно (примерно в 5 раз) меньше вводов генерирующих мощностей, которые были в 60–80-х годах прошлого столетия. В результате за последние годы произошел существенный рост тарифов на электрическую энергию, и они приблизились к тарифам в США и других странах. Одной из основных причин снижения экономической эффективности функционирования и развития российской электроэнергетики является отсутствие в настоящее время эффективной системы управления отраслью в условиях образования многочисленных собственников электроэнерге- тических объектов, которая бы обеспечивала ту минимиза- цию затрат на развитие и функционирование электроэнер- гетики, которую обеспечивала прежняя централизованная система управления отраслью. Другими проблемами отрасли являются: • лавинообразное нарастание процесса старения основ- ного оборудования электростанций и электрических сетей; • наличие дефицита генерирующих и сетевых мощно- стей в ряде регионов страны; • усложнение проблемы обеспечения надежности ЕЭС, ОЭС, региональных энергосистем в связи с коренным изме- н