Соченеие моцарт в моей жизни

Гость: Гость:

Моцарт играл на разных инструментах, он владел различными техниками исполнения на скрипке, фортепиано. Но особенной его страстью стал орган. Композитор восторгался им, называя его королем всех инструментов. Моцарт жил музыкой, он был ею переполнен — в гостях, за столом, в любой обстановке он жил в мире звуков: иногда он что-то напевал, играл пальцами по воздуху. Казалось, он никогда не перестает работать. Накал его трудоспособности даже трудно представить. То, что у других композиторов занимало месяцы, годы, для Моцарта составляло несколько минут, мгновений. Выдающийся австрийский композитор создал «Свадьбу Фигаро», «Дон Жуана», «Волшебную флейту», множество концертов для разных инструментов, струнных квартетов. Конечно, Моцарт по силе своего таланта превосходил не только многих современников, но многих когда-либо живущих на земле композиторов, и в словах Гассе слышится не только восторг, здесь чувствуются нотки зависти и страха. Да, у Моцарта было много завистников. Существует много легенд о Сальери, о странном заказе «Реквиема»... И все-таки Моцарт остается с нами, в нашей памяти и на нашей сцене