В треугольнике а б с угол с равен 90градусов угол а равен 70 градусов сд биссектриса найдите углы треугольника
Геометрия
В треугольнике а б с угол с равен 90градусов угол а равен 70 градусов сд биссектриса найдите углы треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скука я незнаю!Я просто в 3 классе!
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