В треугольнике а б с угол с равен 90градусов угол а равен 70 градусов сд биссектриса найдите углы треугольника

Геометрия

В треугольнике а б с угол с равен 90градусов угол а равен 70 градусов сд биссектриса найдите углы треугольника

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