Аа,срочно 1. Расставьте коэффициенты в следующих схемах уравнений реакций, укажи??е их тип а) HgO=gt; Hg+ O б) S+ O2=gt; SO2 в) Zn+ H2SO4=gt; Zn SO4+ H2 г) Ca(OH)2 + HNO3 =gt; Ca(NO3)2+ H2O 2. Напишите формулы веществ а...
Химия
Аа,срочно 1. Расставьте коэффициенты в следующих схемах уравнений реакций, укажи??е их тип а) HgO=gt; Hg+ O б) S+ O2=gt; SO2 в) Zn+ H2SO4=gt; Zn SO4+ H2 г) Ca(OH)2 + HNO3 =gt; Ca(NO3)2+ H2O 2. Напишите формулы веществ а) сульфат натрия б) гидроксид бария в) оксид углерода(5 Римской цыфрой) 3. Распределите по классам вещества указанные в 1 и 2 заданиях, назовите их 4. Вычислить объём кислорода, необходимого для сгорания 48г угля Прооооошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а) 2HgO=2Hg+O2-р.разлож. б) S+O2=SO2-р.соед. в) Zn+H2SO4=ZnSO4+ H2-р.замещ. г) Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O-р.обмена 2. а)Na2SO4 б)Ba(OH)2 в)CO5
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