Аа,срочно 1. Расставьте коэффициенты в следующих схемах уравнений реакций, укажи??е их тип а) HgO=gt; Hg+ O б) S+ O2=gt; SO2 в) Zn+ H2SO4=gt; Zn SO4+ H2 г) Ca(OH)2 + HNO3 =gt; Ca(NO3)2+ H2O 2. Напишите формулы веществ а...

Химия

Аа,срочно 1. Расставьте коэффициенты в следующих схемах уравнений реакций, укажи??е их тип а) HgO=gt; Hg+ O б) S+ O2=gt; SO2 в) Zn+ H2SO4=gt; Zn SO4+ H2 г) Ca(OH)2 + HNO3 =gt; Ca(NO3)2+ H2O 2. Напишите формулы веществ а) сульфат натрия б) гидроксид бария в) оксид углерода(5 Римской цыфрой) 3. Распределите по классам вещества указанные в 1 и 2 заданиях, назовите их 4. Вычислить объём кислорода, необходимого для сгорания 48г угля Прооооошу

Автор: Гость