К наружным скелетным мышцам языка не относиться

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Весьма странно поставлен вопрос. К скелетным мышцам относят подъязычно-язычную, шилоязычную, и подбородочно-язычную. Есть еще собственные мышцы языка, которые не имеют костного начала: верхняя и нижняя продольные, поперечная и вертикальная.