Как определить падеж у существительных 2 склонения? Например смотрит на голубя,то ли падеж родительный,то ли винительный.Даю все свои баллы! Помогите,пожалуйста.

Русский язык
Как определить падеж у существительных 2 склонения? Например смотрит на голубя,то ли падеж родительный,то ли винительный.Даю все свои баллы! Помогите,пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто задай вопрос,и узнаешь падеж. Смотрит (на кого?р.п.) на голубя.
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