Как определить падеж у существительных 2 склонения? Например смотрит на голубя,то ли падеж родительный,то ли винительный.Даю все свои баллы! Помогите,пожалуйста.

Русский язык

Как определить падеж у существительных 2 склонения? Например смотрит на голубя,то ли падеж родительный,то ли винительный.Даю все свои баллы! Помогите,пожалуйста.

Автор: Гость