Чтобы построить при заводе трубу высотой 320 м раньше требовалось 2 года 8 мес тепер?? благодоря новой технике такую трубу построили за 10 мес на сколько метров трубы больше строят теперь в среднем за один месяц

Математика

Чтобы построить при заводе трубу высотой 320 м раньше требовалось 2 года 8 мес тепер?? благодоря новой технике такую трубу построили за 10 мес на сколько метров трубы больше строят теперь в среднем за один месяц

Автор: Гость