Чтобы построить при заводе трубу высотой 320 м раньше требовалось 2 года 8 мес тепер?? благодоря новой технике такую трубу построили за 10 мес на сколько метров трубы больше строят теперь в среднем за один месяц
Математика
Чтобы построить при заводе трубу высотой 320 м раньше требовалось 2 года 8 мес тепер?? благодоря новой технике такую трубу построили за 10 мес на сколько метров трубы больше строят теперь в среднем за один месяц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2года 8 мес.=32 мес. 1)320÷32=10(м)- в месяц раньше 2)320÷10=32(м) - сейчас 3) 32-10=22(м)
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