Спиши текст. Правильно пиши предлоги и частицу НЕ со словами. Одной чертой подчеркни вместе со словами, в форму которых они входят. Сверху укажи часть речи. Двумя чертами подчеркни частице НЕ вместе со словами, к которым она о...

Русский язык
Спиши текст. Правильно пиши предлоги и частицу НЕ со словами. Одной чертой подчеркни вместе со словами, в форму которых они входят. Сверху укажи часть речи. Двумя чертами подчеркни частице НЕ вместе со словами, к которым она относится. Сверху укажи часть речи. Над существительными в форме мн. ч. укажи падеж. Выдели окончание. ХОДЯТ (ПО) МОРЮ КОРАБЛИКИ БЕЗ МАШИН И (БЕЗ) КАЮТ, И НИКЕМ (НЕ) УПРАВЛЯЮТСЯ, И (К) ЗЕМЛЕ (НЕ) ПРИСТАЮТ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё пишется так же как у тебя в задании. Только (без) кают вместе!
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