Спиши текст. Правильно пиши предлоги и частицу НЕ со словами. Одной чертой подчеркни вместе со словами, в форму которых они входят. Сверху укажи часть речи. Двумя чертами подчеркни частице НЕ вместе со словами, к которым она о...

Русский язык

Спиши текст. Правильно пиши предлоги и частицу НЕ со словами. Одной чертой подчеркни вместе со словами, в форму которых они входят. Сверху укажи часть речи. Двумя чертами подчеркни частице НЕ вместе со словами, к которым она относится. Сверху укажи часть речи. Над существительными в форме мн. ч. укажи падеж. Выдели окончание. ХОДЯТ (ПО) МОРЮ КОРАБЛИКИ БЕЗ МАШИН И (БЕЗ) КАЮТ, И НИКЕМ (НЕ) УПРАВЛЯЮТСЯ, И (К) ЗЕМЛЕ (НЕ) ПРИСТАЮТ.

Автор: Гость