Многонародность характерная черта россии.в середине
История
Многонародность характерная черта россии.в середине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А.С. Пушкин говорил частично правду так как в России живут много народов и разных национальностей, но к сожалению Ленин тоже прав частично ,так как Россия начинала войну с разными национальностями ,которые входят в состав России.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Отметьте на координатной плоскости точки A(-7;5), B(4;5), C (4,-2), D(-7;-2) и соедините их последовательно. Найдите периметр и площадь полученной ...
Английский язык
Русский язык