Умоляю, помогите с алгеброй !! Можете написать ответы? Заранее огромное спасибо!!!
Алгебра
Умоляю, помогите с алгеброй !! Можете написать ответы? Заранее огромное спасибо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3)Система уравнений: х+у=400 0,8х+0,85у=400-68 Из первого выразим х: х=400-у 0,8(400-у)+0,85у=332 320-0,8у+0,85-332=0 0,05у=12 у=12/0,05=240 х=400-240=160 ОТвет: х=160, у=240 5)Система уравнений: х+у=77 (2/3)*х=(4/5)у, откуда х=1,2у Подставляем в 1-ое уравнение: 1,2у+у=77 2,2у=77 у=35 х=77-35=42 Наибольшее: 42
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