Умоляю, помогите. В равнобедренном треугольнике АВС на прямой ВС отмечена точка D ??ак, что угол САD равен углу АВD. Найдите длину отрезка АD, если боковая сторона треугольника АВС равна 5, а его основание равно 6.

Геометрия

Умоляю, помогите. В равнобедренном треугольнике АВС на прямой ВС отмечена точка D ??ак, что угол САD равен углу АВD. Найдите длину отрезка АD, если боковая сторона треугольника АВС равна 5, а его основание равно 6.

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