Умоляю, помогите. В равнобедренном треугольнике АВС на прямой ВС отмечена точка D ??ак, что угол САD равен углу АВD. Найдите длину отрезка АD, если боковая сторона треугольника АВС равна 5, а его основание равно 6.

Геометрия
Умоляю, помогите. В равнобедренном треугольнике АВС на прямой ВС отмечена точка D ??ак, что угол САD равен углу АВD. Найдите длину отрезка АD, если боковая сторона треугольника АВС равна 5, а его основание равно 6.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ=ВС=5, АС=6 В тр-ках АВС и АСД ∠АВС=∠САД, ∠С - общий, значит эти тр-ки подобны. Т.к. тр-ник АВС равнобедренный, то и тр-ник АСД равнобедренный.  АД=АС=6.
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