Употребление некоторых слов в речи вызывает затруднения, не так ли?Антон дал Мише сто рублей, а тот обещал вернуть через два дня. Какое(-ие) из этих утверждений верно(-ы) как грамматически, так и фактически?

Русский язык

Употребление некоторых слов в речи вызывает затруднения, не так ли?Антон дал Мише сто рублей, а тот обещал вернуть через два дня. Какое(-ие) из этих утверждений верно(-ы) как грамматически, так и фактически?

Автор: Гость