Употребление некоторых слов в речи вызывает затруднения, не так ли?Антон дал Мише сто рублей, а тот обещал вернуть через два дня. Какое(-ие) из этих утверждений верно(-ы) как грамматически, так и фактически?
Русский язык
Употребление некоторых слов в речи вызывает затруднения, не так ли?Антон дал Мише сто рублей, а тот обещал вернуть через два дня. Какое(-ие) из этих утверждений верно(-ы) как грамматически, так и фактически?
Ответ(ы):
Гость:
Привет, я тибе хочу скозать учись сома и не делай ладн
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