Упр 132 помогите с определением пожалуста.

Гость: Гость:

1) Звезды(какие?) ясные -определение,выражено прилагательным в И.п. ~~~~~~~ Звёзды(какие?) прекрасные -определение,выражено прилагат. в И.п. ~~~~~~~~~ Сказки(какие?) чудные - определение,выражено прилагат. в В.п. ~~~~~~~ Лепестки (какие?) атласные - определение,выражено прилагат. в И.п. ~~~~~~~~ Листки (какие?) изумрудные - определение,выражено прилагат. в И.п. ~~~~~~~~~~ 2) За лес (какой?) кудрявый -определение,выражено прилагат. в В.п. ~~~~~~~~ Под шапкой (какой?какою?) темною -определение,выражено прилагат. в Т.п. ~~~~~~~ В огне (каком?) золотом -определение,выражено прилагат. в П.п. ~~~~~~~