Упр 132 помогите с определением пожалуста.

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Упр 132 помогите с определением пожалуста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Звезды(какие?) ясные -определение,выражено прилагательным в И.п.                                                   ~~~~~~~   Звёзды(какие?) прекрасные -определение,выражено прилагат. в И.п.                               ~~~~~~~~~ Сказки(какие?) чудные -  определение,выражено прилагат. в В.п.                               ~~~~~~~ Лепестки (какие?) атласные - определение,выражено прилагат. в И.п.                                                        ~~~~~~~~ Листки (какие?) изумрудные - определение,выражено прилагат. в И.п.                                                    ~~~~~~~~~~ 2) За лес (какой?) кудрявый -определение,выражено прилагат. в В.п.                                                         ~~~~~~~~ Под шапкой (какой?какою?) темною -определение,выражено прилагат. в Т.п.                                                             ~~~~~~~ В огне (каком?) золотом -определение,выражено прилагат. в П.п.                                                            ~~~~~~~
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