Помогите придумать побудительное восклецательное и рапростстранённое предложение и употребив слово душистые

Русский язык
Помогите придумать побудительное восклецательное и рапростстранённое предложение и употребив слово душистые
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иди же скорее ко мне и почувствуй, как чудесно благоухают эти душистые одуванчики!
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