Морфологический разбор причастия Приближающейся Приближающейся тучей

Гость: Гость:

1. Тучей (какой?) приближающейся , причастие 2. Н.ф. (какой?) приближающийся 3. Морфологические признаки: действительное ,несовершенный вид, возвратное, настоящее время, употреблено в полной форме, ед.ч., м.р., Творительный падеж. 4.Является определением