Морфологический разбор причастия Приближающейся Приближающейся тучей
Русский язык
Морфологический разбор причастия Приближающейся Приближающейся тучей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Тучей (какой?) приближающейся , причастие 2. Н.ф. (какой?) приближающийся 3. Морфологические признаки: действительное ,несовершенный вид, возвратное, настоящее время, употреблено в полной форме, ед.ч., м.р., Творительный падеж. 4.Является определением
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