Помогите пожалуйста задача по геометрии В равнобедренной трапеции большее осно??ание 7,5см.Боковая сторона 2см,а ее острый угол равен 60°.Найти периметр этой трапеции.
Математика
Помогите пожалуйста задача по геометрии В равнобедренной трапеции большее осно??ание 7,5см.Боковая сторона 2см,а ее острый угол равен 60°.Найти периметр этой трапеции.
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Гость:
Как то так получилось у меня
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