Помогите пожалуйста задача по геометрии В равнобедренной трапеции большее осно??ание 7,5см.Боковая сторона 2см,а ее острый угол равен 60°.Найти периметр этой трапеции.

Математика

Помогите пожалуйста задача по геометрии В равнобедренной трапеции большее осно??ание 7,5см.Боковая сторона 2см,а ее острый угол равен 60°.Найти периметр этой трапеции.

Автор: Гость