Раставте знаки препинания зажужжи коса засверкай кругом

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Раставте знаки препинания зажужжи коса засверкай кругом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зажужжи коса, засверкай кругом.
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