Составьте сочинение на английском (4-5предложений) чтобы вы взяли на необитаемый о??тров(нельзя брать комп и людей) животных можно

Английский язык

Составьте сочинение на английском (4-5предложений) чтобы вы взяли на необитаемый о??тров(нельзя брать комп и людей) животных можно

Автор: Гость