Составьте сочинение на английском (4-5предложений) чтобы вы взяли на необитаемый о??тров(нельзя брать комп и людей) животных можно

Английский язык
Составьте сочинение на английском (4-5предложений) чтобы вы взяли на необитаемый о??тров(нельзя брать комп и людей) животных можно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I would take to a desert island my favorite cat. Without it, I'm damn. I took to bring construction materials to build a hut. More would take your favorite pillow, without it I can not sleep. And the more I do not need anything.
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