Составьте сочинение на английском (4-5предложений) чтобы вы взяли на необитаемый о??тров(нельзя брать комп и людей) животных можно
Английский язык
Составьте сочинение на английском (4-5предложений) чтобы вы взяли на необитаемый о??тров(нельзя брать комп и людей) животных можно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I would take to a desert island my favorite cat. Without it, I'm damn. I took to bring construction materials to build a hut. More would take your favorite pillow, without it I can not sleep. And the more I do not need anything.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Лес лесок лесной лесник,цвет, цветок цветной цветник,летчик летит полет, ледяной ледник лед указать корень слова, почему эти слова называют родстве...
Математика
Қазақ тiлi