Септеу тауелдеу слово емхана
Қазақ тiлi
Септеу тауелдеу слово емхана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тəуелдеу : Менің емханам Сенің емханаң сіздің емханаңыз оның емханасы көпше түрі Біздің емханамыз сендердің емханаларың сіздердің емханаларыңыз олардың емханалары
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