Септеу тауелдеу слово емхана

Қазақ тiлi
Септеу тауелдеу слово емхана
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Автор: Гость
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Гость:
Тəуелдеу : Менің емханам Сенің емханаң сіздің емханаңыз оның емханасы көпше түрі Біздің емханамыз сендердің емханаларың сіздердің емханаларыңыз олардың емханалары
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