Ребят, очень на вас надеюсь!!! причины и последствия циклического характера развития рыночной экономики?

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По вопросу о причинах экономического цикла существует разные концепции, зачастую достаточно неожиданные. Например, экономист С. Джевонс считал причиной существования экономических колебаний воздействие на людей солнечной активности, Зомбарт - различие в ритмах производства органической и неорганической материи, В. Парето - соотношение пессимизма и оптимизма в деятельности людей. К. Маркс - противоречие между общественным характером производства и частной формой присвоения созданного продукта, М.И. Туган-Барановский-превышение производства средств производства над производством предметов потребления, К. Жулляр - расширение и сужение банковского кредита, Р. Хаутри - изменение учетной ставки процента, С. Кузнец - чрезмерные сбережения (теория недопотребления), Р. Мальтус и С. Сисмонди - недостаточность потребляемого дохода по сравнению с произведенным, Р. Лукас, Р. Барро - запаздывание в реагировании рыночных субъектов на изменения в экономике, М. Калецкий, У. Нордхаус - действия государственных чиновников, манипулирующих денежно-кредитными и налогово-бюджетными инструментами в своих политических интересах. По мнению Дж. Кейкса, причинами циклических колебаний в рыночной экономике являются избыток сбережений и недостаток инвестиций."Каждая из конкурирующих теорий содержит в себе некоторые элементы истины, но ни одна из них не является универсальной, справедливой для всех времен и стран". (П. Самуэльсон.)В результате многочисленные теории, объясняющие цикличность, можно классифицировать по следующим группам:экзогенные. Сторонники "внешних" теорий утверждают, что циклы возникают из-за внешних факторов (научных открытий, географических экспансий, открытия новых месторождений, изменения численности населения, взаимодействия с другими странами и др.);зстрогенные. Объясняют цикличность влиянием внутренних факторов (колебания спроса, предложения, инвестиций, потребления и т.д.);эклектичные. Основаны на сочетании внешних и внутренних факторов. Внешние к экономической системе факторы дают первоначальный импульс, а внутренние (экономические) факторы преобразуют эти импульсы в циклические колебания. Рассмотрим причины циклических колебаний в рыночной экономике.Кризисы перепроизводства, возникающие при нарушении совокупного спроса и совокупного предложения. Цикличность развития экономики выступает как механизм саморегуляции рынка. При перенасыщении рынков возникает спад производства, продолжавшийся до тех пор, пока не истощаются товарные запасы. Затем происходит подъем производства до предкризисного уровня и дальше.Научно-техническая революция порождает структурные кризисы и наукоемкие отрасли, которые менее чувствительны к цикличности экономики. Ускорение смены основного капитала влияет на уменьшение продолжительности циклов, соответственно, и их учащение.Государственная антикризисная и антициклическая политика снижает последствия экономических кризисов: колебания становятся предсказуемыми и менее глубокими.